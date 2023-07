IN AEREO NON CI SONO “LANZICHENECCHI” – PER SFUGGIRE ALL'ORDA DI GIOVANI CAFONI CHE L’HANNO DISTURBATO IN TRENO PER FOGGIA, ALAIN ELKANN HA DECISO DI TORNARE DALLA CITTADINA PUGLIESE IN AEREO – LO DIMOSTRA UN SELFIE DI DUE GIORNI FA, CHE RITRAE LO SCRITTORE INSIEME A UN ADDETTO DELL’AEROPORTO LOCALE – CHISSÀ SE IL PADRE DI YAKI E LAPO È RIUSCITO A LEGGERE FINALMENTE LA RECHERCHE E IL FINANCIAL TIMES IN SANTA PACE…

Da “Libero quotidiano”

IL SELFIE DI ALAIN ELKANN CON UN ADDETTO ALL AEROPORTO DI FOGGIA

Alla fine, per sfuggire ai lanzichenecchi, il buon Alain Elkann ha scelto la via aerea. C’è, infatti, una foto di due giorni fa che ritrae lo scrittore in un selfie con un addetto dell’aeroporto di Foggia.

Giunto in Puglia nell’ormai epico viaggio in treno, assediato dai giovinastri che «parlavano ad alta voce come fossero i padroni», «parlavano di giocatori, di partite, di ragazze», usando «perfino parolacce e un linguaggio privo di inibizioni» che non gli aveva consentito di leggere in santa pace Proust e il Financial Times e nemmeno di compilare il suo diario con l’amata penna stilografica, il raffinato autore ha optato per un ritorno sul più tranquillo aereo.

E così, dalla padella dei giovani scapestrati è caduto nella brace dei selvaggi del selfie con il vip...

