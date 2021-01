22 gen 2021 19:49

A.A.A. AFFITTASI PIAZZA DI SPACCIO - A ROMA I CLAN DAVANO IN CONCESSIONE UN "SUPERMERCATO" A CIELO APERTO DI COCA E FUMO A SAN BASILIO - LO AVEVA PRESO IN GESTIONE UN INCENSURATO EX DIPENDENTE DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI CON APPALTI AL TRIBUNALE, PER OTTO ORE LA MATTINA, PAGANDO AI CRIMINALI UN CANONE DI...