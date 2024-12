4 dic 2024 14:16

GLI AFFITTI BREVI NON SOLO STANNO TRASFORMANDO LE NOSTRE CITTÀ D’ARTE IN DORMITORI PER TURISTI, MA VANNO IN CULO A STUDENTI E FAMIGLIE CHE NON RIESCONO A TROVARE UNA CASA PER VIVERE – IL NUMERO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI PER UN AFFITTO È DIMINUITO E I PREZZI SONO SALITI: A ROMA, A FRONTE DI 35MILA CASE SU AIRBNB, CI SONO SOLO 3MILA ANNUNCI SU IMMOBILIARE.IT E…