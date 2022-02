KKR HA PERSO LA PAZIENZA – DOPO CHE NON È MAI ARRIVATA RISPOSTA ALLA LETTERA DEGLI AMERICANI E L'OPA È RIMASTA LETTERA MORTA, IL FONDO È PRONTO AD ALZARE LA POSTA: NON AVREBBE INTENZIONE DI FAR CONFLUIRE FIBERCOP, DI CUI È AZIONISTA AL 37.5%, NELLA NUOVA NETCO - UN MODO PER RESTARE IN GIOCO DOPO CHE IL SILENZIO HA FATTO INTUIRE CHE NON C’È TRIPPA PER GATTI…