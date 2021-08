MA QUANTO SONO SEXY E BONI 'STI TALEBANI! "UOMINI GIOVANI, BARBUTI, DALL'ARIA FEROCE, BELLI DA CINEMA, TRA SCIALLI E TURBANTI CHE LI RENDONO ESOTICI E ANCOR PIÙ PERICOLOSI” - RIPRESASI, NATALIA ASPESI SI CHIEDE: “PERCHÉ NELLA FOLLA IN FUGA ALL'AEROPORTO DI KABUL NON SI VEDONO DONNE? GIÀ LE IMMAGINIAMO DI NUOVO RINCHIUSE NEL BURQA BLU SPLENDENTE CHE HA IL POTERE DI CONVINCERE LE DONNE DELLA LORO INESISTENZA E DI RENDERE LA SOPRAFFAZIONE MASCHILE SCONFINATA PIÙ DI QUALSIASI ALTRA PUNIZIONE” - TALE-BONI MA VIOLENTI CON LE DONNE? LA TRANQUILLIZZA SUL "FATTO" IL MULLAH ALLE VONGOLE, MASSIMO FINI: “NULLA DA TEMERE, CHECCHÉ SI STREPITI, HANNO LE DONNE, ALMENO DAL PUNTO DI VISTA DI ABUSI FISICI. I TALEBANI, PROPRIO A CAUSA DELLA LORO INDUBBIA SESSUOFOBIA, NON HANNO MAI TOCCATO LE DONNE COME DIMOSTRA IL TRATTAMENTO PIÙ CHE CORRETTO CHE HANNO LORO RISERVATO QUANDO LE HANNO AVUTE PRIGIONIERE...”