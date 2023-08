AGENZIA MASTIKAZZI – L’ADNKRONOS DEDICA UN ARTICOLO ALLE VACANZE SMERALDE DEL MAGNATE IRANIANO HORMOZ VASFI: “HA RITROVATO IL SORRISO. HA INAUGURATO LA STAGIONE ALL’HOTEL CALA DI VOLPE E SI MOSTRA CON LO SGUARDO SPENSIERATO. AD ACCOMPAGNARLO, LA BELLISSIMA ZOE MALLUCCI” – MARCO TRAVAGLIO: “STAVAMO GIUSTO IN PENSIERO” – LE FOTO DI “NOVELLA 2000”

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per "il Fatto quotidiano”

MARCO TRAVAGLIO

[…] Agenzia Sticazzi/2. “Costa Smeralda. Il magnate e petroliere iraniano Hormoz Vasfi ha ritrovato il sorriso... All’Hotel Cala di Volpe, luogo a cui è particolarmente legato, ha inaugurato la stagione estiva.

Svestito dalla giacca e dalla cravatta a cui ci ha abituato, immancabile anche nelle numerose serate di gala e raccolta fondi che sostiene e finanzia, si mostra con lo sguardo spensierato, sorridente e una forma fisica smagliante. Ad accompagnarlo, tra sguardi complici, teneri baci e intreccio di mani, la bellissima Zoe Mallucci.

HORMOZ VASFI CON ZOE MALLUCCI IN COSTA SMERALDA - FOTO NOVELLA 2000

Segni particolari: biondissima e dal fisico mozzafiato. Tra i due la sintonia è palpabile, vibrante. La neo coppia, particolarmente discreta e attenta alla loro privacy, non ama apparire insieme sui social, preferiscono vivere il loro neo amore, in maniera intima e riservata.

Il tempo per coltivare il loro amore è sempre troppo poco e non deve essere sprecato, dati i numerosi impegni che vedono Hormoz Vasfi impegnato per affari in tutto il mondo e in maniera particolare in Asia centrale.

La loro prima apparizione pubblica risale al charity dinnerorganizzato a Roma, il 22 giugno scorso, in favore di Anlaids... Il mecenate dimostra, ancora una volta, di riuscire a ritagliarsi tempo per sé e per coltivare un nuovo amore che lo fa sorridere e per ricercare spazi per i suoi interessi che spaziano dall’arte alla musica, con un’attenzione spiccata verso le cause benefiche...”(Adnkronos, 2.8).

Stavamo giusto in pensiero.

