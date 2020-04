AGENZIA MASTIKAZZI NEWS! – SELVAGGIA E IL RITORNO DELLA DE LELLIS CON DAMANTE: “DISPIACE SAPERLA OGGI PRIGIONIERA NON SOLO DI UNA QUARANTENA, MA ANCHE DI UN AMORE CHE NON LE HA FATTO BENE” – E L’INFLUENCER RISPONDE PICCATISSIMA: “DA TE, CE DI CORNA TE NE INTENDI, MI ASPETTAVO PIÙ UNA SPALLA CHE UNA MANO PRONTA A FARMI ANNEGARE…”

Questa volta a dire la sua sul ritorno di fiamma dei Damellis ovvero di Andrea Damante e Giulia De Lellis e della fine della relazione di quest’ultima con il pilota Andrea Iannone è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli in un lungo articolo pubblicato su Tpi dove parla ironicamente di ‘effetto Iannone’ e ha spiegato:

Consiste in questo: ti fidanzi con lui, inizi una relazione piuttosto stabile e vincolante, poi lo molli per tornare dal fidanzato precedente. Meglio se del fidanzato precedente avevi detto peste e corna. Corna, soprattutto, visto che Giulia De Lellis, ex appunto di Andrea Iannone, proprio nel suo libro di grande successo ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’, aveva raccontato come e quanto l’ex Andrea Damante l’avesse cornificata, per poi tornarci insieme in questi giorni.

La Lucarelli ha poi fatto riferimento anche alla precedente relazione di Iannone con Belen Rodriguez che dopo una lunga storia con il motociclista l’aveva mollato per ritornare con il marito Stefano De Martino, mentre sulla De Lellis ha continuato:

La verità più amara è che Giulia De Lellis ha fregato tutti. Ha scritto un libro in cui pareva aver elaborato il lutto dopo la classica storia tossica, in cui dispensava pillole di una ritrovata autostima e consapevolezza, e invece non aveva superato un bel niente. […] Ci aveva detto, Giulia, di aver sofferto come un cane, ci aveva convinti di essere cresciuta. […] E invece, ahimè Giulia De Lellis si era solo concessa una pausa. L’aveva raccontata a noi e probabilmente anche a se stessa, di sicuro con autentica buonafede.

La giornalista ha poi concluso:

Quella tenacia e la ferma convinzione che ci aveva venduto nella vita e in libreria, era fuffa. […] Forse sarebbe stato meglio se avesse lasciato qualche piccola ferita aperta a farle da monito. E dispiace un po’, in fondo, saperla oggi prigioniera non solo di una quarantena, ma anche e soprattutto di un amore che non le ha fatto bene.

Ed è stato a questo punto che è arrivata la risposta piccata della bella influencer:

Come dice qualcuno di nostra conoscenza “agrodolce”. Vero, io però da te, che di corna te ne intendi, mi aspettavo più una spalla che una mano pronta a farmi annegare, fortunatamente so nuotare molto bene! Si forse è la storia più vecchia del mondo, o forse è la storia di chi ha trovato un po’ più di coraggio. Non mi giustifico mai, ma a te voglio dire una cosa perché ti stimo e ti faccio molto intelligente: Ciò che ho scelto di condividere con tutti non definirlo ‘fuffa’. Non essere cosi cinica. ‘Fuffa’ è chi parla senza sapere cioè se si vuole dire cose tanto per parlare di questo, ne sto leggendo molte ed è ok. Ma quel libro, è una verità passata, cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone. Ma ciò che è stato resta, da parte, in un libro come in questo caso, o nella mente… Senza sminuire ne ieri e oggi. Ma tranquilli che al massimo mi faccio male io mica voi.

