PER AGGREDIRE SOFIA CASTELLO, L'EX FIDANZATO SI ERA NASCOSTO NELL'ARMADIO – ZAKARIA ATQAUOI, ACCUSATO DI OMICIDIO CON L’AGGRAVANTE DELLA PREMEDITAZIONE, AVEVA RUBATO LE CHIAVI DI CASA DELLA VENTENNE, IL GIORNO PRIMA DEL DELITTO, E AVEVA ASPETTATO CHE TORNASSE DALLA DISCOTECA TUTTA LA NOTTE. ERA CONVINTO DI SORPRENDERLA CON UN ALTRO – SEQUESTRATO IL COLTELLO DA CUCINA CON CUI L'HA COLPITA NEL SONNO – IL GIALLO DEL TELEFONINO SPARITO DI ATQAUOI

Era convinto di sorprenderla in compagnia di un ragazzo. Sapeva della casa libera. Sapeva della serata in discoteca. E l’ha aspettata all’interno dell’appartamento. Si è nascosto in un armadio. Dove nell’attesa la sua rabbia per la recente fine della loro relazione continuava a montare. Sofia Castelli sarebbe morta in un agguato.

[…] anche quando ha capito che la 20enne aveva fatto rientro all’alba insieme a una sua storica amica, e non con «un altro», Zakaria Atqauoi, accusato di omicidio con l’aggravante della premeditazione, è andato comunque fino in fondo.

Avrebbe preso un coltello dalla cucina, e sarebbe andato in camera di lei, assassinandola nel sonno. I colpi della lama diretti al collo. L’autopsia chiarirà se la ragazza è morta subito sotto i fendenti di lui, o ha provato in qualche modo a difendersi.

In quella stessa casa di corso Roma, a Cologno Monzese, comune di quasi cinquantamila abitanti nell’hinterland est di Milano, in una stanza vicina, l’amica non si sarebbe accorta di nulla. […]

L’arma usata nell’omicidio è stata ritrovata e sequestrata. Era sotto il corpo della ragazza, riverso a terra nella stanza. In camera, gli investigatori hanno recuperato anche il cellulare di lei. Non c’è invece traccia del telefonino del ragazzo, né in casa, né nelle sue tasche, perquisite dopo che il 23enne, in strada, ha richiamato l’attenzione di una pattuglia della polizia locale e ha confessato: «L’ho uccisa».

Gli inquirenti lo stanno cercando, perché potrebbe essere un elemento d’interesse investigativo per trovare riscontri alla sua versione. Così come si stanno recuperando i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona […]

Sulla porta d’ingresso non c’era alcun segno d’effrazione. Nella ricostruzione fatta dall’assassino ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che stanno indagando sul caso, coordinati dal pm di Monza Emma Gambardella, il 23enne italo-marocchino avrebbe detto di aver sottratto il mazzo di chiavi il giorno prima.

Venerdì, infatti, Zakaria si sarebbe presentato a casa di Sofia, con la scusa — ha sostenuto — di portarle qualcosa da mangiare. È in quell’occasione che i due avrebbero discusso l’ultima volta. Ed è sempre in quel frangente che lui avrebbe recuperato di nascosto il mazzo di chiavi di quell’appartamento che per un periodo, a partire dal primo lockdown, l’ha accolto e ospitato. […]

