NON C’È CURA CONTRO L’IGNORANZA - UN 50ENNE NO VAX DI PADOVA, RICOVERATO IN OSPEDALE DOPO AVER CONTRATTO IL COVID, È FINITO IN TERAPIA INTENSIVA PER UN’OVERDOSE DI VITAMINA D: LO SCIROCCATO NE ASSUMEVA UNA QUANTITÀ SPROPOSITATA GIORNALMENTE PER “PREVENIRE” L’INFEZIONE. OVVIAMENTE IL COVID LO HA PRESO UGUALMENTE. IN COMPENSO È STATO SOTTOPOSTO A DIALISI PER RIPULIRE IL SANGUE E ABBASSARE I LIVELLI DI CALCIO CHE…