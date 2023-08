AGOSTO, MOGLIE MIA NON TI CONOSCO – DOPO AVER PASSATO L'ESTATE IN FAMIGLIA, I MARITI CORRONO DALLE PROSTITUTE - L’ANALISI DI "ESCORT ADVISOR" MOSTRA COME IL 16 AGOSTO 2022 LA RICHIESTA DI ESCORT SIA AUMENTATA DEL 33% RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE – MA COSA CHIEDONO I CLIENTI D’ESTATE? IN MOLTI VOGLIONO ESSERE “RINFRESCATI” CON UNA GOLDEN SHOWER MA C’È CHI AMA ANCHE…

Comunicato stampa “Escort Advisor”

escort (4)

Gli italiani preferiscono il mese di luglio per andare in vacanza. Quelli che lo scorso anno hanno scelto il mese di agosto, secondo Istat sono diminuiti del 10,1%, complice l’aumento del costo della vita. Ma questo ha cambiato le abitudini anche nel sesso a pagamento? Cosa succederà tra escort e clienti a Ferragosto?

I clienti delle escort preferiscono passare Ferragosto in famiglia o con amici, scegliendo di incontrare le professioniste il giorno dopo. A dimostrarlo, l’analisi di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di Escort in Europa, che il 16 agosto 2022 evidenzia un incremento del +33% rispetto a Ferragosto per quanto riguarda la ricerca delle escort da parte degli utenti sul portale.

escort

La escort Giorgia Italiana, su Escort Advisor dal 2019, spiega come sarà il suo lavoro durante la settimana di Ferragosto ad Asti: Anche quest’anno lavorerò. In quei giorni ho sempre lavorato il doppio. È il secondo anno che vengo nel periodo estivo in Piemonte, normalmente lavoro a Milano, anche se negli ultimi mesi mi sono fermata per ricaricarmi.

Ho notato che venivano molti clienti da Asti, allora ho deciso di raggiungerli! Grazie alla gestione in autonomia della mia pubblicità posso spostare la mia sede di lavoro e il gioco è fatto. Lavoro molto bene durante l’anno, ma luglio e agosto sono certamente mesi particolari.

escort (9)

Confrontando la settimana di Ferragosto del 2022 con quella precedente, si può notare come la presenza di escort sia calata in molte province d’Italia, tra cui località ambite durante il periodo estivo. Per esempio, Carbonia-Iglesias vede un decremento del –16,67%, Catania del –4,48%, Lecco del –1,79%, Ragusa del –2,27% e Rimini del –8,07%. In alcune province invece il numero delle escort rimane identico tra una settimana e l’altra, senza registrare alcun cambiamento. Queste sono Fermo, La Spezia, Nuoro e Olbia-Tempio.

Analizzando i dati del 2022, la regione con maggiore presenza di escort ad agosto rispetto a luglio è la Sardegna che, tra le prime 10 province italiane, vede Carbonia-Iglesias (+70%) e Oristano (+54%) rispettivamente al primo e al secondo posto. In seguito, troviamo dal quarto al nono posto L'Aquila, Fermo, Crotone, Vibo Valentia, Asti, Potenza, Nuoro e Rieti. Quasi tutte le località presenti sono nel centro e nel sud Italia, l’unica del nord è la città di Asti.

escort

La escort Allis, racconta la professione nella città di Asti: È da un po' che sono in Italia, ho scoperto il sito Escort Advisor all’inizio dell’anno, mi ha permesso di lavorare bene nell’astigiano a luglio. La clientela non è fantasiosa, sono uomini che in questo periodo sono da soli perché la famiglia è in vacanza. Quindi si concedono qualche trasgressione.

escort (2)

Tra le richieste più audaci c’è quella di leccarmi i piedi, ma adorano anche la pioggia...dorata. A me queste cose piacciono e poi per un’ora chiedo 250 euro! La prossima settimana mi sposto ad Alba, è la prima volta che ci vado ad agosto, ma con il mio profilo pubblicitario è facile farmi trovare dagli uomini del posto che, se sono come gli astigiani, mi faranno divertire!

sesso con escort 2 sesso con escort 3