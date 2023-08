13 ago 2023 18:20

AGOSTO, ORA TI RICONOSCO – PER LA SERIE, “GRANDI CLASSICI DELL’ESTATE ALL’ITALIANA”, ECCO LE IMMAGINI DI UNA COPPIA CHE NON TRATTIENE LA PASSIONE, AD AGRIGENTO – I DUE SI STAVANO RILASSANDO A CANNATELLO, IN UN TRATTO DI SPIAGGIA, VICINO A UN CAMPETTO FREQUENTATO DA RAGAZZINI, A RIDOSSO DI UNA STRADA – I FILMATI CHE GIRANO IN RETE SONO ALMENO TRE, A DIMOSTRAZIONE CHE LA PERFORMANCE NON È STATA BREVE…