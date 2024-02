AHI, RINGHIO! RINO GATTUSO E LA SORELLA IDA SAREBBERO STATI COSTRETTI A PAGARE TREMILA EURO DI PIZZO ALLA ’NDRANGHETA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CALABRIA – ARRESTATO IL BOSS DI SCHIAVONEA, ALDO ABBRUZZESE E IL SUO BRACCIO DESTRO, DI ORIGINE MAROCCHINA, CHE AVREBBE INCENDIATO DUE AUTO DELLA SORELLA DELL’ALLENATORE – LE INTERCETTAZIONI: “QUESTA STORIA SOLO TUO FRATELLO POTEVA RISOLVERLA”

Estratto dell’articolo di Lucio Musolino per “il Fatto Quotidiano”

“Sì, lo ha mandato mio fratello, è tutto a posto comunque”. “Questa storia solo tuo fratello la poteva risolvere e nessuno più”. A parlare è Ida Gattuso mentre il “fratello” è l’allenatore dell’Olimpique Marsiglia, Gennaro Gattuso, ex bandiera del Milan.

La storia è quella di un’estorsione subita a Corigliano Calabro dalla famiglia del campione del mondo. Su richiesta della Dda di Catanzaro, i carabinieri hanno arrestato il boss di Schiavonea Aldo Abbruzzese e il suo braccio destro, di origine marocchina, che avrebbe incendiato due auto di Ida.

Per i pm, la ’ndrangheta pretendeva il pizzo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Pizzo che Gattuso (non indagato) avrebbe pagato inviando un suo collaboratore in Calabria per la consegna del denaro. Nelle carte c’è scritto che i due arrestati “costringevano Francesco Gattuso e Gennaro Gattuso, per il tramite di Salvatore Pipieri, collaboratore di Gennaro Gattuso, a versare ad Aldo Abbruzzese, in due diverse occasioni, la somma di 1.500 euro, per un totale di 3.000 euro”.

