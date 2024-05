AI, AI, AHI: PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON C’È PIÙ RELIGIONE! – QUALCHE INFORMATICO TRUFFATORE HA MODIFICATO UN DISCORSO DI DON LUIGI CIOTTI, USANDO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PER ATTIRARE I CREDULONI E GUADAGNARE QUALCHE SOLDO – IN UN VIDEO, AL PRETE FONDATORE DI “LIBERA” VENGONO MESSE IN BOCCA DELLE PAROLE PER PROMUOVERE UNA CURA CONTRO I DOLORI ARTICOLARI - DON CIOTTI È L'ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE DI PERSONAGGI "VITTIME" DELL'IA...

Estratto dell’articolo di Gian Antonio Stella per il “Corriere della Sera”

«Alla fine non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili». Da anni don Ciotti cita quella bellissima frase di Rosario Livatino. E può farlo perché lui stesso, contro le mafie, è credibile. Per questo la fake che gli è stata cucita addosso (la sua faccia, la sua voce) da imbonitori farmaceutici è proprio infame.

Certo, il carismatico fondatore del Gruppo Abele e della Rete di Libera non è il primo a finire tra le vittime dell’uso più osceno dell’intelligenza artificiale. Tante attrici o cantanti che mai si erano concesse ai fotografi di nudo sono state spogliate dall’AI nella più plateale violazione di ogni regola, come Taylor Swift.

Attori celeberrimi come Tom Hanks sono stati rapinati del loro volto e della loro voce per fare la pubblicità a una serie di prodotti odontoiatrici. E così è successo alla giornalista e conduttrice tivù Gayle King «modificata» dall’intelligenza artificiale per pubblicizzare una cura dimagrante o all’ancora più famoso youtuber MrBeast (260 milioni di affezionati utenti) che in un video «deepfake» promuoveva una truffa mettendo in palio degli iPhone 15 Pro.

[…] Altri casi, come raccontava il Corriere della Sera poche settimane fa, erano già stati segnalati anche in Italia. Tra le vittime, il figlio del fondatore della casa automobilistica Piero Ferrari e il conduttore Fabio Fazio. Scriveva Roberto Cosentino: «Quel che non è chiaro è come alle piattaforme possano sfuggire le inserzioni pubblicitarie dei truffatori (...) poi rimosse in seguito alle segnalazioni degli utenti. Segnalazioni spesso tardive e inoltrate dopo che sono già stati causati ingenti danni economici. Come è possibile che gli spietati algoritmi riescano a inibire certe sponsorizzazioni (magari lecite) e non a bloccare quelle truffaldine?»

Ciò che è successo a don Luigi Ciotti, che ieri mattina ha denunciato tutto alla polizia postale facendo scattare un’inchiesta della magistratura, è se possibile ancora più grave. Proprio quella credibilità del protagonista infaticabile della guerra alle mafie, alla corruzione pubblica, alla droga, allo sfascio del territorio, è stata usata infatti da una banda di ciarlatani venditori di pozioni magiche per guadagnare su Facebook la fiducia di clienti sprovveduti e sofferenti. […]

Il video originale, visibile anche sul sito del Sole24ore mostra Don Luigi in occasione della Giornata contro le mafie del 24 marzo a Tor Vergata dove il prete bellunese spiegava «l’importanza della memoria e dell’educazione nella costruzione di una società più giusta e libera dalle mafie».

Stravolto dalla intelligenza artificiale, l’aria sofferente per la stanchezza di tante battaglie spacciata per una malattia dovuta ai dolori muscolari, il clone di Don Ciotti con la voce quasi identica a quella vera, dice scempiaggini inverosimili titillando tutti i peggiori pregiudizi nei confronti dei medici per smerciare unguenti e pozioni da ciarlatani.

«I medici ci nascondono la verità dicendo che i dolori articolari possono essere curati solo con la chirurgia - recita la voce - In realtà le malattie delle articolazioni e delle ossa possono essere curate comodamente da casa. Ho sofferto di osteotriti al ginocchio, ho speso molto tempo e denaro per medici e massaggiatori ma non sono riusciti a liberarmi dal dolore.

Sono stato fortunato perché Dio mi ha indirizzato verso un medico onesto. Il dottore ha trascorso molti anni a studiare il modo naturale di trattare varie malattie. Ed è stato in grado di selezionare gli ingredienti che aiutano il corpo a riparare la cartilagine e le articolazioni a livello cellulare senza interventi chirurgici.

In una settimana ero completamente libero dal dolore al ginocchio e potevo camminare di nuovo normalmente. Se soffrite di artrite, osteoartrite, osteocondrosi, reumatismi, ernia del disco, deformità valgo e altre patologie articolari e ossee potete curarle con una semplice ricetta fatta in casa. Il medico ha pubblicato gratuitamente questa ricetta. Per leggerla cliccate il pulsante qui sotto». […]