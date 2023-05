11 mag 2023 08:27

AHI, TECH! – L’ANTITRUST HA AVVIATO UN’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI APPLE PER “ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE” NEL MERCATO DELLE PIATTAFORME PER LA DISTRIBUZIONI ONLINE DI APP PER UTENTI DEL SISTEMA OPERATIVO IOS – SECONDO L’AUTORITÀ, DA APRILE 2021 LA SOCIETÀ DI CUPERTINO AVREBBE ADOTTATO UNA POLITICA SULLA PRIVACY PIÙ RESTRITTIVA NEI CONFRONTI DELLA CONCORRENZA RISPETTO A QUELLA CHE APPLICA A SÉ STESSA…