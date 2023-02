VISCO INFERNO – SECONDO “LA VERITÀ”, IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, È INDAGATO A BRESCIA, NELL'INCHIESTA PER ABUSO IN ATTI D’UFFICIO PER LA GESTIONE DELLE INDAGINI SUL MONTE DEI PASCHI DI SIENA – L’IPOTESI DI REATO SAREBBE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, E RIGUARDEREBBE PRESUNTE “OMISSIONI” VERIFICATE NEGLI ANNI CHE VANNO DAL 2012 AL 2015. DA PALAZZO KOCH DICONO CHE A VISCO NON È STATO NOTIFICATO ALCUN ATTO, MA DALLA PROCURA CONFERMANO TUTTO: "È UN ATTO DOVUTO"