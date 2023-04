10 apr 2023 14:10

AHIA, CHE PENE DELL’INFERNO! – IN INDONESIA UN 37ENNE SI STAVA SOLLAZZANDO CON LA PROPRIA PARTNER, IN POSIZIONE “COWGIRL AL CONTRARIO", QUANDO HA SENTITO UN CRACK: TRE ORE DOPO, ERA IN OSPEDALE CON IL PISELLO “FRATTURATO” - I MEDICI HANNO DETTO CHE L'AUGELLO DEL MALCAPITATO “SEMBRAVA UNA MELANZANA” E HANNO SPIEGATO PERCHÉ QUELLA POSIZIONE, SEBBENE MOLTO SODDISFACENTE, SIA PERICOLOSA: DURANTE UN RAPPORTO SESSUALE “VIGOROSO”, IL PENE PUÒ COLPIRE IL PERINEO, O L’OSSO PUBICO - SE NON SAPETE CHE "FORMA" ABBIA LA POSIZIONE “COWGIRL AL CONTRARIO", CLICCATE QUI...