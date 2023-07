6 lug 2023 16:14

AHIA: IL GIP DI ROMA HA DISPOSTO L'IMPUTAZIONE COATTA PER ANDREA DELMASTRO, IL SOTTOSEGRETARIO MELONIANO ALLA GIUSTIZIA, INDAGATO PER RIVELAZIONE DI SEGRETO D'UFFICIO IN RELAZIONE AL CASO COSPITO - PER IL GIUDICE, IN PARTICOLARE, SUSSISTE SIA L'ELEMENTO OGGETTIVO CHE QUELLO SOGGETTIVO DEL REATO...