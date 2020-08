AHIA: C’È UN ALTRO FOCOLAIO IN UNA RSA DI MILANO! – L’ULTIMO CASO RIGUARDA LA RESIDENZA PER ANZIANI “QUARENGHI”: SONO 22 LE PERSONE RISULTATE POSITIVE NELLE ULTIME ORE. SI TRATTA DI 21 OSPITI E UN OPERATORE SANITARIO, QUASI TUTTI ASINTOMATICI

rsa quarenghi

Da www.leggo.it

Torna l'apprensione per i focolai di coronavirus nelle Rsa. L'ultimo caso riguarda una residenza per anziani di Milano, la Quarenghi, nell'omonima via alla periferia nord-ovest della città: sono 22 le persone risultate positive al tampone nelle ultime ore.

rsa quarenghi 1

Come riporta anche TgCom24, a risultare positivi sono stati 21 ospiti della Rsa ed un operatore sanitario. Solo uno di loro presenta sintomi, mentre l'operatore sanitario è stato messo a riposo, in isolamento domiciliare. Dieci degli ospiti sono stati ricoverati in ospedale, in reparti Covid, mentre altri dieci sono attualmente in isolamento, in attesa di un posto letto in ospedale.

tampone