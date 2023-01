AIÒ! VI RICORDATE DI CRISTIAN COCCO, EX INVIATO IN SARDEGNA DI “STRISCIA LA NOTIZIA”? È INDAGATO PER ESTORSIONE! COCCO È STATO DENUNCIATO DA UN SUO EX OPERATORE, MASSIMO ANTONIO AVERSANO: L’INVIATO PRETENDEVA PARTE DEI SOLDI CHE IL TECNICO PERCEPIVA DA MEDIASET PER LE IMMAGINI DEI SERVIZI. COCCO, CHE SOSTIENE SI TRATTI DI FALSE ACCUSE, GLI AVREBBE ESTORTO 60MILA EURO IN QUATTRO ANNI

MAN.COS. per “Libero quotidiano”

Il suo volto, e anche il costume tradizionale sardo che sfoggiava a ogni collegamento, erano diventati molto popolari fra i telespettatori di "Striscia la notizia", quotidianamente in onda su Canale 5, certo uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana. Iniziava e concludeva i suoi servizi, in cui denunciava soprusi e disservizi scovati proprio in terra di Sardegna, con la caratteristica esclamazione isolana: «Aiò!». E però è proprio lui, Cristian Cocco, 51 anni, a essere ora finito sotto accusa. Indagato addirittura per il grave reato di estorsione.

Dovrà infatti comparire il prossimo 2 febbraio davanti alla giudice delle udienze preliminari del tribunale di Oristano dopo la denuncia partita da un suo ex collaboratore, Massimo Antonio Aversano, di mestiere operatore di ripresa. Il quale sostiene che Cocco avrebbe preteso parte dei soldi che lo stesso Aversano percepiva da Mediaset per il suo lavoro, cioè per le immagine che illustravano i suoi servizi e poi trasmesse in trasmissione - una somma di circa 60amila euro in quattro anni.

In sostanza, stando a quel che sostiene l'operatore, Cocco gli avrebbe detto: sono io il volto famoso, quindi tu devi darmi parte dei tuoi guadagni, altrimenti non ti faccio più lavorare e chiamo qualcun altro.

Cocco replica - attraverso il suo legale, Cristina Puddu- sostenendo che si tratta di false accuse, e gli elementi che ne dimostrano l'infondatezza saranno esibiti in tribunale. Il publico ministero Andrea Chelo ha comunque chiesto il rinvio a giudizio di Cristian Cocco, che proprio da circa quattro anni - vale a dire da quando gli sono state rivolte queste accuse - non compare più nella trasmissione creata da Antonio Ricci. La stessa trasmissione, in una nota, precisa che «il contenzioso di cui si parla non la vede coinvolta».

