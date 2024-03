12 mar 2024 08:45

AIRBNB ANNUNCIA CHE DAL 30 APRILE SARANNO VIETATE LE TELECAMERE DI SICUREZZA ALL'INTERNO DELLE CASE IN AFFITTO PER MOTIVI DI PRIVACY - LA PIATTAFORMA CONSENTIVA L'USO DI TELECAMERE DI SICUREZZA NELLE AREE COMUNI, COME CORRIDOI E INGRESSI, SOLO SE VISIBILI E DICHIARATE NEGLI ANNUNCI. TUTTAVIA, MOLTI UTENTI SI SONO LAMENTATI SOSTENENDO DI AVERLE TROVATE NASCOSTE ANCHE IN ALCUNE IN AREE “RISERVATE”…