VOLATONA CHAMPIONS: L’ATALANTA PERDE IN CASA CON IL LECCE, SARRI RITROVA IMMOBILE E I TRE PUNTI, LA JUVE NON SBAGLIA CONTRO LO SPEZIA E GUADAGNA POSIZIONI IN CLASSIFICA (MA SUL CLUB BIANCONERO PENDE LA SPADA DI DAMOCLE DEI PROCESSI E DI ALTRI POSSIBILI PUNTI DI PENALIZZAZIONE) – A SALERNO DECIDE UNA DOPPIETTA DI IMMOBILE. DEBUTTO HORROR PER PAULO SOUSA: MA PER IERVOLINO ERA DAVVERO NECESSARIO MANDARE VIA NICOLA?