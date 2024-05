AIUTO, IL CLIMA CI È SFUGGITO DI MANO! – DAL BRASILE AL KENYA, NEGLI ULTIMI GIORNI SI SONO REGISTRATI FENOMENI ESTREMI, CON CENTINAIA DI VITTIME – IN CINA, A GUANGDONG, SONO CADUTI CHICCHI DI GRANDINE GRANDI COME MATTONI – NELLA ZONA DEL RIO GRANDE, IN BRASILE, ALMENO 10 PERSONE SONO MORTE E ALTRE 21 SONO DISPERSE A CAUSA DELLE INONDAZIONI – GLI EFFETTI DEVASTANTI DI EL NIÑO – VIDEO

grandinata nel Guanxi in Cina

Alluvioni e piogge torrenziali in corso specialmente nelle zone tropicali hanno già provocato centinaia di vittime, in particolare in Cina, Brasile e Kenya. In Cina in questo periodo che precede la stagione dei monsoni le piogge sono abituali, nelle altre parti sono probabilmente dovute a El Niño, il fenomeno atmosferico periodico che condiziona buona parte della meteorologia globale ma che è in fase terminale, anche se i suoi effetti sono ancora forti.

Cina: «I cambiamenti climatici aumentano le forti piogge»

E' di 48 morti il bilancio del crollo di un tratto autostradale a Meizhou, nella provincia del Guangdong nella Cina meridionale. Lo riferisce l'agenzia Xinhua. Venti veicoli sono stati coinvolti nel crollo nella contea di Dabu avvenuto intorno alle 20 (ora italiana) del 1° maggio. La tv nazionale ha affermato che il crollo è stato causato da un «disastro geologico naturale» avvenuto «sotto l'impatto di una forte pioggia persistente».

[…] Le piogge sono state di molto sopra la media di questo periodo che precede la stagione dei monsoni. «L'intensificarsi dei cambiamenti climatici aumenta la probabilità di forti piogge che di solito compaiono solo durante i mesi estivi», aveva detto il mese scorso Yin Zhijie, capo delle previsioni idrologiche presso il ministero cinese delle Risorse idriche. Sui social circolano video di grandinate con chicchi grandi come mattoni: impressionanti.

Brasile: il post di Zaia per il Rio Grande do Sul

La citta di Encantado in Brasile allagata

Almeno dieci persone sono morte e altre 21 sono disperse a causa delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali. Il più colpito è lo Stato di Rio Grande do Sul, dove vivono molti discendenti di immigrati italiani, in particolare dal Veneto e infatti il governatore veneto Luca Zaia ha diffuso un post sui social sul disastro che ha coinvolto circa 3.400 persone in un centinaio di località che hanno dovuto abbandonare le loro case. […]

Il presidente brasiliano Lula da Silva ha annunciato che visiterà la zona. A Sinimbu, cittadina di circa 10 mila abitanti, le strade si sono trasformate in fiumi, «negozi, attività commerciali, supermercati, tutto è raso al suolo, distrutto», ha detto la sindaca Sandra Backes. Dalla fine di marzo, le forti piogge nel Brasile sud-orientale hanno causato la morte di 25 persone.

Il sud e il sud-est del Brasile sono attualmente interessati da un fronte freddo dopo un’ondata di caldo intenso. Gli esperti attribuiscono questi eventi estremi e l’instabilità meteorologica al cambiamento climatico aggravato da El Niño.

Kenya e Tanzania: crollo di una diga, turisti bloccati nei parchi

inondazioni in kenya

E' salito a quasi 190 vittime il bilancio delle alluvioni che hanno colpito da marzo il Kenya, oltre a 90 dispersi e 125 feriti. Circa 165 mila persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo riporta il ministero del Turismo kenyano, secondo il quale El Niño ha amplificato la stagione delle piogge.

Domenica scorsa 52 persone sono decedute a causa del crollo di uno sbarramento naturale che ha ceduto per le forti piogge a Mai Mahiu, nella Rift Valley, i dispersi sono ancora una cinquantina. Centinaia i turisti bloccati nel parco nazionale Masai Mara, dove 19 lodge sono stati allagati. Anche in Tanzania si contano 155 morti per le alluvioni e le frane[…]

