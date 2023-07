AIUTO: DOPO GLI INSOPPORTABILI VOCALI, SU WHATSAPP ARRIVANO ANCHE I VIDEOMESSAGGI “ISTANTANEI” – L'APP LANCIA LA NOVITÀ: DELLE MINI-CLIP CHE SI POSSONO REGISTRARE E CONDIVIDERE DIRETTAMENTE IN CHAT, COME GLI AUDIO CHE CI TORMENTANO ORMAI DA ANNI. COME PER I VOCALI, BASTERÀ TENERE PREMUTO UN TASTO. LA COSA BUONA È CHE C’È UN LIMITE TEMPORALE: I VIDEOMESSAGGI POTRANNO DURARE AL MASSIMO…

videomessaggi istantanei su whatsapp 5

WhatsApp lancia i videomessaggi istantanei. Lo ha reso noto lo stesso proprietario del servizio di messaggistica, Mark Zuckerberg. «I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi», spiega la società.

A partire da […] […] sarà possibile registrare e condividere filmati da un minuto direttamente nella chat di WhatsApp. […] Tutto parte dall’esperienza dei messaggi vocali che «hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza».

[…] Inviare un videomessaggio è come inviare un messaggio vocale: basterà, infatti, cliccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare il filmato. Come per i vocali, si potrà scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. Quest’ultimo verrà, inoltre, registrato senza audio, per attivarlo basterà toccare il filmato stesso. […]

