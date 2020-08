20 ago 2020 11:03

AIUTO, NON FUNZIONA GMAIL! – IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA DI GOOGLE È DOWN DA QUESTA MATTINA ALLE 7: CENTINAIA DI MIGLIAIA DI UTENTI NON RIESCONO A INVIARE MESSAGGI CON ALLEGATI. PROBLEMI ANCHE PER CHI PROVA A CARICARE CONTENUTI SU YOUTUBE E DRIVE – ANCORA NON SI CONOSCE L’ORIGINE DEL PROBLEMA, MA SEMBRA ESSERE….