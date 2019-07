AIUTO, C’E’ UN ALLARME SICUREZZA A PALAZZO– IL PRINCIPINO GEORGE AVVICINATO DA UN PERICOLOSO CRIMINALE – IL “SUN” MONTA IL CASO: L’UOMO IN CARCERE PER 7 ANNI PER AVER TORTURATO UN UOMO È ENTRATO A KENSINGTON PALACE COME FATTORINO E SI È VANTATO DEL FATTO CHE GEORGE SIA STATO PARTICOLARMENTE GENTILE CON LUI - ALL’INIZIO DI QUESTO MESE UN UOMO HA FATTO IRRUZIONE A BUCKINGHAM PALACE, MENTRE LA REGINA ELISABETTA DORMIVA…

Roberta Damiata per il Giornale

principino george

La notizia è uscita solo oggi, ma sembra che qualche giorno fa, un pericoloso condannato si sia avvicinato al principino George.

Questo non solo ha suscitato una grande preoccupazione da parte di William e Kate, ma, secondo quanto riferito, ha lanciato un’indagine ad alto livello per capire come tutto ciò sia potuto accadere.

Darren Benjamin

Secondo il “The Sun”, il quarantenne Darren Benjamin, ha temporaneamente avuto l’accesso a Kensington Palace, perchè gli è stato permesso di consegnare dei mobili. Nel 2008, Benjamin è stato descritto come un “criminale violento”, è stato in carcere per sette anni, per aver torturato un uomo.

Darren Benjamin

Era stato condannato insieme a quattro complici, per aver imbavagliato, pugnalato ripetutamente sulle gambe e torturato con acqua bollente un innocente. Benjamin non si sa in quale modo, è riuscito ad avvicinare il George, vantandosi poi del fatto che il piccolo era stato particolarmente gentile con lui.

Un enorme falla nella sicurezza questa, un incontro che potenzialmente poteva essere mortale per il principino che non dovrebbe mai accadere, soprattutto con un criminale violento come Darren.

Un consulente della casa reale del duca e la duchessa di Cambridge, ha rivelato che questa violazione della sicurezza ha lasciato particolarmente preoccupati i due genitori, e che in particolare il principe William stia seguendo di persona le indagini.

principino george

Sempre secondo alcune indiscrezioni di palazzo, non appena si è venuti a conoscenza di questo fatto c’è stata una urgente revisione della sicurezza, per verificare che i sistemi e le procedure attuali siano appropriate.

Questa violazione della sicurezza, va a sommarsi a quella del mese precedente, quando all’inizio di questo mese un uomo ha fatto irruzione a Buckingham Palace, mentre la regina Elisabetta dormiva.

principino george principino george principino george principino george principino george