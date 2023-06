AIUTO, C’È UN’ALTRA ELLY SCHLEIN A BOLOGNA! – L'ITALO-CANADESE EMILY MARION CLANCY, VICESINDACO DELLA GIUNTA BOLOGNESE, SEMBRA UN CLONE DELLA SEGRETARIA MULTIGENDER – 32 ANNI, È IL PROTOTIPO DELLA NUOVA DONNA DEMOCRATICA (NON ISCRITTA AL PD), TRANSFEMMINISTA ED ECOSOCIALISTA – ANCHE LEI OSSESSIONATA DAL RITORNO DEL FASCISMO, COME ASSESSORE ALLA CASA HA GIUSTIFICATO LE OCCUPAZIONI ABUSIVE: “C’È DEL VALORE”

Estratto dell'articolo di Michel Dessi per “il Giornale”

Elly creò Emily a sua immagine. E la benedisse. No, non è un passo biblico ma stiamo parlando della genesi di Emily Marion Clancy. Chi è? Il vicesindaco del comune di Bologna. Ops, la vicesindaca. Così è scritto sulla pagina istituzionale a lei dedicata.

Italo-canadese, nata a Bologna il 25 aprile 1991 (la data non è simbolica ma solo uno scherzo del destino), sembra essere la fotocopia vivente dell'italo-americana-elvetica Elly Schlein che fa proseliti. A Bologna la chiamano “la regina delle preferenze”, 3 541 i voti che le hanno permesso di sedere sul secondo scranno più alto della città. Al fianco di Matteo Lepore.

[…] Diritti, diritti e ancora diritti. Ovviamente civili, meglio se Lgbtq+. Mescolati con l'ambiente, che non guasta mai. È questo il vangelo di “Sinistra Y”, così chiamano Emily Clancy a Bologna. Un modo per distinguerla dall'altra donna, la gemella rossa più famosa in città: la compagna Elly Schlein.

[…] Prima di indossare la fascia tricolore (solo in caso di supplenza) ha indossato il grembiule da barista e le cuffie da speaker radiofonica. C'è chi la definisce un fenomeno. Comunista, transfemminista ed ecosocialista.

Emily Clancy sembra essere il nuovo prototipo della donna dem, le manca solo la tessera del Partito Democratico, anche se per quella c'è sempre tempo. Per ora sicuramente c'è spazio, tanto spazio considerando il fuggi fuggi dal PD dopo le ultime prodezze della sua segretaria. Per un moderato che esce, c'è sempre una rossa pronta ad entrare. Sarà il caso di Elly, ops Emily? Probabile. Intanto, però, la compagna in salsa rosé, nel suo piccolo, da battaglia, scimmiotta Elly e stuzzica il centrodestra di Bologna. Usando gli stessi temi.

Anche lei, come la segretaria Dem, sembra essere ossessionata dal fascismo. In più occasioni, infatti, miss “Y” ha accusato Giorgia Meloni ei suoi uomini di non aver mai rinnegato il ventennio. Assessora alla casa (mi raccomando, assessora), all'economia della notte (nessuno osi pensare male oa fare battute), alle assemblee per il clima, alle pari opportunità e alle differenze di genere è impegnata a tutelare anche i fuorilegge. Schierata dalla parte di chi delinque come chi occupa le case. Per lei "c'è valore nelle occupazioni".

[…] “Quella delle occupazioni è una pratica sfidante per le amministrazioni e si sta ragionando su come cogliere il valore di alcune, dando loro riconoscimento come credo sia già successo per diverse esperienze in città” ha detto.

[…] Ma c'è di più, nella sua breve carriera da vicesindaca ha anche promesso battaglia agli attivisti dell'Associazione Pro Vita & Famiglia censurando loro i manifesti “anti gender” affissi in città. Non solo, Emily, a differenza della sua gemella (diversa) Elly, può permettersi il lusso di osare, andare oltre.

Come quando ha deciso di schierarsi al fianco dei terroristi rossi, degli anarchici impegnati contro il 41bis per Alfredo Cospito, firmando l'appello contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio e invitandolo ad "un gesto di umanità e coraggio". Magari scarcerandolo. […]

