AIUTO, SORCIO IN SCENA! "IL SISTINA È PARTE LESA, NOI METTIAMO IN ATTO OGNI AZIONE POSSIBILE PER EVITARE CHE I TOPI ENTRINO, MANCA SOLO L'ESERCITO" - IL DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SISTINA DI ROMA, MASSIMO ROMEO PIPARO, PARLA DEL CASO DEL TOPO IN PLATEA DURANTE LO SPETTACOLO "NATALE IN CASA CUPIELLO": "LA NOTIZIA NON È UN TOPO, MA UN MILIONE DI TOPI CHE INVADONO IL CENTRO STORICO DI ROMA. ABBIAMO SEGNALATO PIÙ VOLTE ALL’AMA IL PROBLEMA DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI, PURTROPPO PERÒ CONTINUIAMO A RITROVARCI LA SPAZZATURA DAVANTI AL TEATRO, UNA COSA SCANDALOSA…"

massimo romeo piparo foto di bacco

Panico al Teatro Sistina a Roma durante lo spettacolo 'Natale in casa Cupiello' con Vincenzo Salemme quando, all’inizio dello spettacolo, un grosso topo è spuntato improvvisamente in platea creando il caos tra il pubblico in sala.[…]

La spiegazione del Sistina

''Siamo indignati e arrabbiati per quanto accaduto ieri, il Sistina è parte lesa e ferita. In dieci anni di gestione una cosa del genere non è mai accaduta. La nostra azienda mette in atto ogni azione possibile per evitare che i topi entrino nel nostro teatro, manca solo l'esercito con gli elmetti''. E' questo il duro sfogo che il direttore artistico Massimo Romeo Piparo affida all'Adnkronos.

NATALE IN CASA CUPIELLO DI VINCENZO SALEMME

''Siamo pieni di trappole preventive - spiega il direttore artistico del Sistina - abbiamo una ditta di pulizie di primissimo livello su Roma che serve grandissime aziende, facciamo tre interventi al giorno e durante lo spettacolo abbiamo un presidio fisso che non vedo in quasi nessun teatro. Più di questo possiamo solo chiudere il teatro e spostarlo in un'altra città, cosa che sto provando a fare con un teatro itinerante. La notizia non è un topo, ma un milione di topi che invadono il centro storico di Roma con i quali i turisti fanno slalom mentre camminano per strada''.

NATALE IN CASA CUPIELLO DI VINCENZO SALEMME

"[…] il centro storico di Roma è invaso dai topi. Inoltre siamo circondati da bar e ristoranti che lasciano la spazzatura fuori. Abbiamo segnalato più volte all’Ama il problema della raccolta dei rifiuti, purtroppo però continuiamo a ritrovarci la spazzatura davanti al teatro, una cosa scandalosa. Il Sistina è un teatro pulito - ribadisce - lo abbiamo appena ristrutturato, abbiamo il ricircolo dell’aria sanificato, dopo il Covid non abbiamo badato a spese rispetto alla tenuta del teatro, non ne possiamo veramente più'', conclude Piparo.

