AJAX? AHIA! – L’ESERCITO BRITANNICO HA SOSPESO I COLLAUDI DEL NUOVO CARRO ARMATO LEGGERO “AJAX” PERCHÉ PRODUCE FORTI VIBRAZIONI E RUMORI CHE CAUSANO AGLI UOMINI A BORDO SORDITÀ, SPASMI ALLA SCHIENA, DOLORI ARTICOLARI E GONFIORI ALLE GIUNTURE – IL MINISTRO AGLI APPROVVIGIONAMENTI JEREMY QUIN: “310 MILITARI HANNO AVUTO BISOGNO DI CURE MEDICHE” – MA IL GOVERNO HA GIÀ SPESO QUASI 4 MILIARDI DI EURO PER LO SVILUPPO...

Mirko Molteni per www.liberoquotidiano.it

carro armato ajax 1

Un carro armato che manda in ospedale i soldati che lo pilotano, anziché quelli nemici. Non è una barzelletta, è realtà in Gran Bretagna, dove sono sospesi i collaudi del nuovo carro armato leggero Ajax. Il cingolato produce forti vibrazioni e rumori che rimbombando nell'abitacolo causano agli uomini a bordo sordità, spasmi alla schiena, dolori articolari e gonfiori alle giunture.

carro armato ajax 2

Già da qualche mese la stampa britannica ha segnalato le pecche del tank, ma ora è arrivata un'ammissione ufficiale del ministro agli Approvvigionamenti Jeremy Quin, che quantifica in ben «310 i militari che hanno avuto bisogno di cure mediche» a causa del carro. Quin ha aggiunto: «L'esercito sta identificando tutti coloro che sono stati esposti al rumore dell'Ajax. L'inchiesta non è conclusa, ma pare che i primi problemi siano stati rilevati prima dei collaudi del novembre 2019».

carro armato ajax 3

Insomma, è da due anni che centinaia di soldati inglesi si assordano e si cuccano mal di schiena e dolori a causa del "giocattolo" difettoso. E sì che il governo di Londra ha già speso per lo sviluppo dell'Ajax 3,5 miliardi di sterline (quasi 5 miliardi di dollari) sul totale previsto di 5,5 miliardi di sterline a produzione completa.

carro armato ajax 4

Quin ha confermato che le prove dell'Ajax sono sospese nel poligono di Millbrok, ma auspica che riprendano dopo «modifiche per abbattere il rumore del veicolo, sebbene ci sia molto da fare prima di dare garanzie». Avverte: «Non accetteremo in servizio un veicolo inadatto allo scopo».

carro armato ajax 6

Il deputato conservatore Mark Francois, della Commissione Difesa della Camera, ha commentato: «Mi chiedo se i nostri soldati vorrebbero andare in guerra su un Ajax. Questo programma è un disastro. Compriamo qualcos' altro che funzioni e non ferisca l'equipaggio!».

carro armato ajax 7

Già a luglio il Financial Times criticava l'appalto per l'Ajax, costruito dalla filiale britannica del colosso americano General Dynamics. A seguito di un contratto del 2014, gli stabilimenti GD di Merthyr Tydfil, in Galles, hanno finora consegnato solo 14 esemplari del carro, ma il totale previsto è di 589, fra Ajax veri e propri, e varianti, come i carri comando Athena.

carro armato ajax 8