ALAIN DELON FINISCE COMMISSARIATO (DI NUOVO) – UN GIUDICE HA POSTO L’ATTORE 88ENNE SOTTO TUTELA GIUDIZIARIA: IN PRATICA PER MOLTI ATTI, TRA CUI VENDERE UN IMMOBILE, NON POTRÀ DECIDERE DA SOLO - TUTTO È PARTITO DALLO SCAZZO TRA I FIGLI DELL'ICONA DEL CINEMA FRANCESE E LA COMPAGNA E ASSISTENTE, HIROMI ROLLIN, DENUNCIATA PER MALTRATTAMENTI E CIRCOVENZIONE D'INCAPACE - LA MISURA È PROVVISORIA E PIÙ LEGGERA DELLA MESSA SOTTO TUTELA VERA E PROPRIA