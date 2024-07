2 lug 2024 14:12

PER ALBERTO GENOVESE I GUAI NON FINISCONO MAI – L'EX IMPRENDITORE DEL WEB HA PATTEGGIATO UNA PENA DI 10 MESI, CONVERTITI IN UNA MULTA DA 75MILA EURO, PER UNA PRESUNTA EVASIONE FISCALE DA 4,3 MILIONI DI EURO – GENOVESE ERA GIÀ STATO CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA A 6 ANNI E 11 MESI PER AVERE DROGATO E VIOLENTATO DUE RAGAZZE E ORA È A PROCESSO PER ALTRE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE...