ALBERTO GENOVESE RESTA IN CELLA – IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO HA RESPINTO L’ISTANZA DI AFFIDAMENTO TERAPEUTICO IN UNA COMUNITÀ PER DISINTOSSICARSI PRESENTATA DAI LEGALI DELL’EX IMPRENDITORE - IL 43ENNE DOVRÀ CONTINUARE A SCONTARE NEL CARCERE DI BOLLATE QUEL CHE RESTA DELLA CONDANNA A 6 ANNI E 11 MESI PER AVER DROGATO E STUPRATO DUE MODELLE – E I GUAI GIUDIZIARI NON SONO FINITI PER GENOVESE: LA PROCURA DI MILANO HA CHIESTO UN NUOVO PROCESSO PER

NOVE CASI DI PRESUNTI ABUSI SESSUALI…