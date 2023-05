ALCUNE DELLE VITTIME DELLA "SETTA DEL DIGIUNO" IN KENYA POTREBBERO ESSERE STATE STRANGOLATE E SOFFOCATE PRIMA DI ESSERE SEPOLTE - LA MAGGIOR PARTE DEI CORPI PRESENTA SEGNI DI DEPERIMENTO - IL FONDATORE DELLA CHIESA "GOOD NEWS INTERNATIONAL", PAUL MACKENZIE NTHENGE, E IL SUO COMPLICE, IL PASTORE EZEKIEL ODERO, VERRANNO ASCOLTATI DAI GIUDICI PER LE MORTI, ALMENO 109, DI LORO SEGUACI PER QUELLO CHE È STATO DEFINITO "IL MASSACRO DI SHAKAOLA". LE ACCUSE IPOTIZZATE PER LORO VANNO DA ISTIGAZIONE AL SUICIDIO A GENOCIDIO…

ricerche di cadaveri di membri della setta di paul mackenzie nthenge

(ANSA) - NAIROBI, 02 MAG - Alcune delle vittime della "setta del digiuno" in Kenya potrebbero essere state strangolate e soffocate prima di essere sepolte. E' questa l'indicazione emersa dalle prime autopsie effettuate a Malindi dal capo patologo del governo, Johansen Oduor,

Lo stesso Oduor ha dichiarato che la maggior parte dei corpi analizzati presentano evidenti segni di deperimento da digiuno, l'astinenza da cibo e acqua predicata dal fondatore della chiesa "Good News International", Paul Mackenzie Nthenge.

paul mackenzie nthenge

Mackenzie e il suo presunto complice, il pastore Ezekiel Odero, verranno ascoltati oggi per la prima volta dai giudici delle corti di Malindi e Mombasa, in relazione alle morti, almeno 109, di loro seguaci per quello che è stato definito "il massacro di Shakaola". Le accuse ipotizzate per loro vanno da istigazione al suicidio a crimini contro l'infanzia e genocidio.

