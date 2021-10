29 ott 2021 13:45

PER ALCUNI IL CALCIO È SOLO UN GIOCO. PER ALTRI QUALCOSA DI PIÙ - LA FOTO DI UN PADRE ARGENTINO SEDUTO ACCANTO ALLA TOMBA DEL FIGLIO CON UNA RADIOLINA IN MANO HA FATTO IL GIRO DEL MONDO: L’UOMO STAVA SEGUENDO UNA PARTITA DEL SAN MARTÌN DE TUCUMAN, SQUADRA DI CUI IL FIGLIO ERA TIFOSISSIMO – IL RAGAZZO È MORTO A 19 ANNI IN UN INCIDENTE STRADALE TORNANDO DA UNA TRASFERTA DELLA SUA SQUADRA DEL CUORE E DA ALLORA IL PADRE SEGUE OGNI PARTITA DEL SAN MARTÌN PROPRIO DAL CAMPOSANTO, IN COMPAGNIA DEL FIGLIO DEFUNTO…