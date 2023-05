L’AFFONDO DEL FONDO – MACQUARIE STOPPA CDP: GLI AUSTRALIANI, AZIONISTI DI OPEN FIBER E PARTNER DELLA CASSA NELL’OFFERTA PER LA RETE DI TIM, CHIEDONO ALLA SOCIETÀ DEL TESORO DI NON ALLARGARE L’ALLEANZA AL FONDO KKR PER LA PARTITA DI "NETCO" – LA PARTITA DELLA RETE È ANCORA APERTA, E IL NODO È SEMPRE LO STESSO: I SOLDI. VIVENDI, PRIMO AZIONISTA DI TIM, NON ACCETTA VALORI INFERIORI AI 26 MILIARDI…