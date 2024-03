ALESSANDRO MICHELE RIPRENDE AGO E FILO? – L’EX SARTO DI GUCCI SAREBBE IN TRATTATIVA PER DIVENTARE IL NUOVO DIRETTORE CREATIVO DI VALENTINO DOPO L’ADDIO DI PIERPAOLO PICCIOLI - SEMBRAVA QUASI IMPOSSIBILE CHE MICHELE POTESSE APPRODARE A VALENTINO, ENTRATA NELL’ORBITA KERING, PROPRIETARIA DI GUCCI E “RESPONSABILE” DELL’USCITA DEL SARTO: E INVECE A SPONSORIZZARE IL SUO NOME SAREBBE STATO IL…

Estratto dell'articolo di Serena Tibaldi per www.repubblica.it

Alessandro Michele sarebbe in trattativa per diventare il nuovo direttore creativo di Valentino. È questo il nuovo colpo di scena emerso nelle ore successive alla notizia dell’uscita di Pierpaolo Piccioli dalla leggendaria maison romana. Anzi, in realtà si sarebbe già oltre: secondo alcune fonti vicine allo stilista, la firma del contratto sarebbe avvenuta nel weekend. Il team di Michele che abbiamo contattato per una conferma, per ora si trincera dietro un "no comment".

La nomina in termini strategici ha senso: prima di tutto si tratta di un brand romano, ed è risaputo che Michele non ha intenzione di spostarsi dalla Capitale - anche per questo nell’ultimo anno le voci su un suo arrivo da Fendi, altro brand romano, si erano fatte sempre più insistenti - in più, il marchio gli offrirebbe la possibilità di lavorare anche sulla couture, un mondo che lo ha sempre attirato.

Inoltre, come ha rilevato il Wwd, seppur di peso, Valentino ha un giro d’affari molto inferiore a Gucci, il che significa meno pressione, ma anche più possibilità di espansione. Infine, l’ad di Valentino Jacopo Venturini ha lavorato per anni al fianco di Michele […] è plausibile che abbia sostenuto la sua candidatura.

L’unico grosso ostacolo pareva essere il fatto che Valentino è entrato nell’orbita Kering, proprietaria di Gucci e quindi “responsabile” dell’uscita (non particolarmente pacifica) di Michele da Gucci nel novembre 2022: sembrava perciò strano che il gruppo accettasse il rientro del creativo, ma a quanto pare così non è. Sembrerebbe infatti che a fare da tramite sia stato il chairman di Valentino e ad del gruppo qatariota Mayhoola, proprietario del marchio, Rachid Mohamed Rachid. Rachid nei mesi scorsi ha acquistato Walter Albini, marchio dormiente da decenni, e a quanto pare avrebbe contattato proprio Michele per offrirgliene la direzione creativa (anche questa era stata una mossa ampiamente anticipata sui social media, vista la passione di Michele per Albini). Non se ne è fatto più nulla, ma intanto il legame s’è creato. […]

