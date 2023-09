ALESSANDRO MICHELE TORNA A SFERRUZZARE? L’EX DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI POTREBBE SBARCARE A LVMH, IL GRUPPO DI BERNARD ARNAULT - RIMASTO A SPASSO ALLA FINE DELLO SCORSO ANNO, IL SARTO EGOMANE È STATO PRIMA ACCOSTATO A BULGARI E POI IN PROCINTO DI RILANCIARE IL BRAND WALTER ALBINI - ORA ALLA FASHION WEEK DI NEW YORK NON SI PARLA CHE DI…

Estratto dell'articolo di www.mffashion.com

alessandro michele

Il buzz intorno ad Alessandro Michele non si è fermato, anzi. E proprio a New York, che in questi giorni è sotto i riflettori per la sua fashion week, sulla bocca degli addetti ai lavori c’è il nome dello stilista romano, uscito da Gucci dalla fine dello scorso anno. […] Come Hedi Slimane che all’epoca saltò da Saint Laurent dei Pinault a Celine degli Arnault, oggi toccherebbe lo stesso flusso ad Alessandro Michele.

alessandro michele 3

Il nome più insistente ad accoglierlo infatti è quello di Lvmh e di una delle sue maison fashion, dove mettere a frutto a tutto tondo l’esperienza di Michele. Contattato da MFF, il gruppo di Bernard Arnault non ha lasciato dichiarazioni in merito.

Di Michele non si parla quindi per quelle voci che riguardavano il rilancio di Walter Albini, girate con un timing così preciso da far sorgere il sospetto di una strategia per infiammare la notizia dell’acquisizione dell’archivio. Non per i rumors che hanno riguardato Bulgari, vista la passione di Alessandro Michele per il mondo dei gioielli. Forse una leggenda metropolitana per far palpitare il cuore dei fashion addicted. Ma intanto il tam tam, come il cuore, batte più forte che mai.

alessandro michele red carpet don't worry darling venezia 2022 alessandro michele 1 alessandro michele 2 alessandro michele MICHELE - BACKSTAGE DI GUCCI EPILOGUE - ALESSANDRO MICHELE - PALAZZO SACCHETTI alessandro michele 1