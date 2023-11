13 nov 2023 19:54

ALESSIA PIFFERI CI FA O CI È? – È STATA FISSATA PER FEBBRAIO IL TERMINE PER LA PERIZIA PSICHIATRICA SULLA 37ENNE ACCUSATA DI OMICIDIO PLURIAGGRAVATO PER AVERE LASCIATO MORIRE DI STENTI LA FIGLIA DIANA DI 18 MESI – LO PSICHIATRA DOVRÀ ACCERTARE SE LA DONNA SIA AFFETTA DA UN DISTURBO MENTALE E SE FOSSE CAPACE DI INTENDERE E VOLERE AL MOMENTO DEL FATTO – IL PM HA CHIESTO DI ESCLUDERE LA RELAZIONE DELLE PSICOLOGHE IN CARCERE VISTO CHE…