CAFONALINO PENSIONATI E PENSIONANDI – ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO DEL PRESIDENTE DELL'INPS, PASQUALE TRIDICO, SI PRENDE LA SCENA IL NUMERO 1 DELLA CEI, IL CARDINALE MATTEO MARIA ZUPPI, CHE LANCIA BORDATE: “LA LOGICA CHE HA PORTATO ALL’INTRODUZIONE DELLE BABY PENSIONI NON È STATA SCONFITTA ED È PERICOLOSISSIMA, COME QUELLA DEI BONUS, PERCHÉ BASATA SULL'OPPORTUNISMO’ – AVVISTATI ANDREA MONORCHIO, GIOVANNI MARIA FLICK, LUIGI ABETE, MASSIMO FRANCO, ANDREA RICCARDI E, IN QUOTA FACCIONI, LUCA TELESE E MARIO GIRO... – FOTO BY DI BACCO