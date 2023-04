ITALO BOCCHINO SCRIVE A TRAVAGLIO: “MI ACCUSA DI AVER PRESO SOLDI PROVENIENTI DALL'AFFARE ‘TELEKOM SERBIA’. LA NOTIZIA È FALSA E DESTITUITA DI OGNI FONDAMENTO, MOTIVO PER CUI NON POTRÒ ESIMERMI DALL'ADIRE LE VIE LEGALI” – RISPOSTA DI MARCOLINO: “ANZICHÉ ME DOVREBBE QUERELARE LA MAGISTRATURA TORINESE. IO NON L'HO ACCUSATA DI NULLA, NON AVENDO MAI SCRITTO NÉ PENSATO CHE AVESSE COMMESSO UN REATO. ALTRIMENTI LEI SAREBBE STATO INDAGATO E CONDANNATO E IO L'AVREI SCRITTO…”