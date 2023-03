30 mar 2023 18:15

ALL'AQUILA, UNA BAMBINA DI 11 ANNI SI È LANCIATA DAL BALCONE DEL SECONDO PIANO DELLA SUA CAMERETTA - LA PICCOLA È STATA TROVATA SULL'ASFALTO DA UN PASSANTE ED È STATA TRASPORTATA IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI, MA NON È IN PERICOLO DI VITA - LA POLIZIA STA CERCANDO DI CAPIRE SE SIA TRATTATO DI UN TENTATIVO DI FUGA FINITO MALE: LA STANZA DELLA 11ENNE ERA CHIUSA A CHIAVE, FORSE DALLA MADRE PER "PUNIRLA" DOPO UN LITIGIO, MA NON SI ESCLUDE CHE…