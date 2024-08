Estratto dell'articolo di Dea Verna per "Oggi"

matteo salvini in posa con la maschera per fare il bagno foto di oggi

Tra baci e abbracci, la coppia formata da Matteo Salvini e Francesca Verdini prende il largo, a bordo del catamarano Utopia, nel mare salentino, il più “caldo” di questa estate, protagonista di tanti retroscena politici. Matteo e Francesca, assieme a un’allegra comitiva di coetanei di lei, sono partiti intorno a mezzogiorno da Santa Maria di Leuca, tra Adriatico e Ionio, per rientrare al tramonto.

La giornata è trascorsa in spensieratezza, con Francesca e gli amici che non si sono negati nulla: balli scatenati in barca, tuffi, bagni nelle calette, giochi gonfiabili, giri in moto d’acqua e la tavola sup. Se Francesca si è scatenata con i coetanei, Matteo Salvini (sarà la stanchezza di un anno faticoso, sarà l’età più matura) è rimasto più tranquillo, quasi in disparte.

Ma non si è certo tirato indietro quando si è trattato di abbracciare e baciare la sua compagna, che durante un cambio costume ha accennato un elegante topless estivo, dimostrando che la passione è ancora accesa. La giornata di cui vi mostriamo le foto in esclusiva ha preceduto l’incontro nella masseria di Ceglie Messapica tra Salvini e Giorgia Meloni. […]

matteo salvini francesca verdini in salento matteo salvini 1 foto di oggi matteo salvini francesca verdini foto di oggi francesca verdini in topless 1 foto di oggi matteo salvini dorme foto di oggi francesca verdini in topless 2 foto di oggi