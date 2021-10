13 ott 2021 08:30

ALL’AGLIO NERO NON JE DEVI DA CACA’ ER CAZZO – DA PRODOTTO DI NICCHIA A CIBO AMATISSIMO DAGLI CHEF, L’AGLIO NERO È L’ULTIMA TENDENZA CULINARIA SULLA BOCCA DI TUTTI: “MA NON SI TRATTA DI UNA VARIETÀ ESOTICA NÉ RARA: NON È NIENT' ALTRO CHE UN AGLIO SOTTOPOSTO A UN PROCESSO DI FERMENTAZIONE NATURALE E DI OSSIDAZIONE CHE NE DETERMINANO IL COLORE E LA CONSISTENZA” – LE SUE ORIGINI VANNO RICERCATE IN COREA, MA I PRIMI A SCOPRIRNE LE PROPRIETÀ GASTRONOMICHE SONO STATI GLI AMERICANI – IN ITALIA VIENE USATA PER DIVERSI TIPI DI PREPARAZIONI, TRA CUI ANCHE I DOLCI…