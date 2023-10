ALLARME BOMBA (RIENTRATO) AL TESORO – UN PACCO SOSPETTO È STATO RECAPITATO AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, A VIA VENTI SETTEMBRE, A ROMA – L’ALLARME È SCATTATO DOPO UNA CHIAMATA PER UNA VALIGETTA SOSPETTA, LASCIATA DAVANTI ALL’INGRESSO PRINCIPALE - DOPO QUALCHE MINUTO L'ALLERTA È RIENTRATA, SI TRATTAVA SOLO DI UNA BAGAGLIO ABBANDONATO...

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA XX SETTEMBRE

(LaPresse) - Allarme bomba per un pacco sospetto al ministero dell’Economia e delle Finanze in via XX settembre a Roma. L’allarme è scattato dopo una chiamata per una valigetta sospetta lasciata davanti all’ingresso principale. Sul posto gli artificieri. Via Piave è stata chiusa al traffico. Dopo qualche minuto l’allarme è rientrato: si sarebbe trattato di una semplice valigia abbandonata.

cartello via xx settembre 2 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE VIA XX SETTEMBRE