16 feb 2023 19:14

ALLARME BOMBA A ROMA! – UN PACCO SOSPETTO È STATO RINVENUTO IN VIA DEI SABINI, VICINO A PALAZZO CHIGI, DOVE SI È RIUNITO OGGI POMERIGGIO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI – GLI ARTIFICIERI SONO AL LAVORO: È STATO SPOSTATO L’INGRESSO DEI GIORNALISTI ALLA CONFERENZA STAMPA CON I MINISTRI TAJANI, FITTO E GIORGETTI – NELLA STESSA VIA, NEL GIUGNO 1993, FU RITROVATA UNA FIAT 500 IMBOTTITA DI ESPLOSIVO