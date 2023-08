AGOSTO, GIORGIA MIA NON TI CONOSCO: SUL GOVERNO SI ADDENSANO TEMPORALI - FORZA ITALIA E' UN PROBLEMA: APPIATTITO A ZERBINO SULLA MELONI, TAJANI NON VIENE RICONOSCIUTO COME L’EREDE DI BERLUSCONI - SALVINI CERCA DI DESTABILIZZARE LA DUCETTA CON LE ALLEANZE PER LE EUROPEE: PERCHÉ I FASCIO-FRANCHISTI DI VOX SI' E I FASCIO-FRANCESI DI MARINE LE PEN NO? E ZAIA MINACCIA: “SE L'AUTONOMIA NON ARRIVASSE NEL 2024, NON FALLISCE LA LEGA, FALLISCE IL GOVERNO” - SOTTO L’OMBRELLONE, UNA SORA GIORGIA IN MODALITÀ ESTERO-DEMOCRISTIANA DOVRÀ PURE TROVARE IL BANDOLO DELLA MATASSA PER LE CANDIDATURE ALLE EUROPEE, DOVE HA INTENZIONE DI PIAZZARE PERSONAGGI DI STAMPO CONSERVATORE, BEN LONTANI DAI CAMERATI “PISELLO E MANGANELLO” DI COLLE OPPIO…