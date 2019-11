ALLOCCONI, CI AVEVATE CREDUTO? LADY GAGA SBUGIARDA I TABLOID CHE PER MESI HANNO RICAMATO SULLA SUA PRESUNTA STORIA CON BRADLEY COOPER: “UNA PARTE DI STAMPA SI È DIMOSTRATA DAVVERO SCIOCCA. SOGNAVAMO DI BUCARE L’OBIETTIVO E CI SIAMO RIUSCITI. AVEVAMO STUDIATO TUTTO IL PIANO NEI MINIMI PARTICOLARI. SE CI FOSSE STATA UNA VERA RELAZIONE, NON SAREI MAI RIUSCITA A…” - VIDEO

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

meme lady gaga e bradley cooper 3

Presunte indiscrezioni e voci di corridoio. All’inizio dell’anno Lady Gaga e Bradley Cooper hanno fatto a lungo parlare di loro: non solo per il pluripremiato film «A Star Is Born» che hanno realizzato insieme, lui regista-attore e lei nel ruolo della protagonista femminile, ma soprattutto per la presunta storia d’amore che ci sarebbe stata tra le due star americane, iniziata sul set e proseguita fuori.

meme lady gaga e bradley cooper 2

«Credo che una parte di stampa si sia dimostrata davvero sciocca», afferma Lady Gaga intervistata da Oprah Winfrey sulla cover story di Elle America. «Dovevamo ricreare una storia d’amore ed è normale che il nostro obiettivo fosse riprodurre una relazione il più possibile reale. Ed è normale pure che agli Oscar sia passato tutto quell’amore: volevamo che il pubblico sentisse quei sentimenti».

meme lady gaga e bradley cooper 8

Così è andata, perché Gaga e Bradley sul palco sono stati commoventi: «Sognavamo di bucare l’obiettivo e ci siamo riusciti», afferma ancora la popstar di origini italiane. «Avevamo studiato tutto il piano nei minimi particolari. Se ci fosse stata una vera relazione d’amore, non sarei mai riuscita a suonare con lui il pianoforte. Alla fine di “Shallow” il pubblico ha applaudito e noi ci siamo fatti i complimenti».

meme lady gaga e bradley cooper 9

A far calare il sipario sul gossip più frizzante dell’anno, dunque, le parole di Miss Germanotta, che dopo aver lasciato lo storico fidanzato Christian Carino pare abbia già ritrovato nuova felicità con Dan Horton, tecnico del suono. Diversa la questione di Bradley: la lady sempre al suo fianco, per adesso, è la figlia Lea, che di recente ha partecipato con lui al Kennedy Center for the Performing Arts di Washington.

meme lady gaga e bradley cooper 6

Tutto vero, parlano le foto. Qui non c’è traccia di recita o invenzione.

