20 apr 2024 10:36

ALLOCCONI NELLA RETE! – A PESCHIERA DEL GARDA UN UOMO PRENDEVA AUTO A NOLEGGIO PER METTERLE IN VENDITA SU INTERNET. A CHI CADEVA NELLA TRAPPOLA CHIEDEVA IL PAGAMENTO ANTICIPATO E POI SCOMPARIVA - IL FURBETTO REINVESTIVA I SOLDI FREGATI PER AUMENTARE IL SUO GIRO D’AFFARI, USANDO SEMPRE LO STESSO METODO – IL TRUFFATORE E’ FINITO IN MANETTE E...