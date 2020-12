L’IPOTESI È SUL TAVOLO DI CONTE. PER RISOLVERE LA QUESTIONE DEI SERVIZI SENZA PERDERE LA FACCIA, REVOCA E SOSTITUISCE IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MARIO TURCO COL FIDO GENNARO VECCHIONE CON LA DELEGA ALL’INTELLIGENCE. A CAPO DEL DIS VA LA BELLONI E SEGRETARIO DELLA FARNESINA DIVENTA IL DIPLOMATICO DI CONTE, BENASSI - PURTROPPO (PER CONTE) DI MAIO NON ACCETTERÀ MAI BENASSI. SECONDO, IMPORTANTISSIMO PUNTO: SE ZINGA È CONTRARIO ALLA NOMINA DI VECCHIONE, RENZI ALZA IL TIRO E PUNTA AL BERSAGLIO GROSSO: CANCELLARE CONTE DALLA SCENA POLITICA. TANTO SA BENISSIMO CHE NON SI ANDRÀ MAI AL VOTO ANTICIPATO CON MATTARELLA AL QUIRINALE: VINCEREBBE IL CENTRODESTRA. RIUSCIRÀ IL “PREMIER PER CAOS” A SBROGLIARE LA MATASSA DELLA CRISI?