SOLO ROMA GODONA SA TRASFORMARE UNA CENA DI COMPLEANNO IN UN SIMPOSIO DI POTENTONI VARI E AVARIATI, IN MODALITÀ “RICORDATEVI DEGLI AMICI!” – PER I 50ANNI DI SALVO NASTASI, ‘’UN COLLEZIONISTA DI CADREGHE DA FAR IMPALLIDIRE POLTRONE E SOFÀ”, SI SONO SPALANCATI I SALONI DI PALAZZO RUSPOLI PER ATTOVAGLIARE RENZI, CONTE, ELISABETTA BELLONI, UGO ZAMPETTI, GIANNI LETTA, MARA CARFAGNA E MARIA ELENA BOSCHI, NUNZIA & BOCCIA, FUORTES, GIULIANO AMATO, PIERFURBY CASINI E, A MO’ DI CILIEGIONA, IL MINISTRO CASELLATI. INSIEME A MATTEO PIANTEDOSI, LE UNICHE PRESENZE DEL GOVERNO MELONI - ASSENTE IL GRAN SUOCERO, GIOVANNI MINOLI, PERCHÉ AVEVA GIÀ PARTECIPATO DOMENICA SERA ALLA PRIMA FESTA DEI 50ANNI DI SALVO, QUELLA DEI “GIOVANI”, DOVE LA COPPIA DI RIFERIMENTO ERA FORMATA, RULLO DI TAMBURI!, DA PAOLA TURCI & FRANCESCA PASCALE (SALVO ORRORI & OMISSIONI)