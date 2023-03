ALMENO 39 MIGRANTI SONO MORTI NELL’INCENDIO DIVAMPATO IN UN CENTRO DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER LA MIGRAZIONE A CIUDAD JUAREZ, IN MESSICO – LE FIAMME SAREBBERO STATE APPICCATE DAI 71 MIGRANTI CHE ERANO STATI PORTATI NEL CENTRO (AL CONFINE CON GLI STATI UNITI) PER PROTESTARE CONTRO LA LORO DEPORTAZIONE. LA NAZIONALITÀ DELLE VITTIME NON È STATA RESA NOTA - VIDEO!

incendio in un centro per migranti in messico 4

(ANSA) - Almeno 39 persone sono morte ieri sera nell'incendio di un centro dell'Istituto nazionale per la migrazione (Inm) a Ciudad Juárez, nello Stato settentrionale messicano di Chihuahua. L'incidente, di cui non sono ancora stabilite le cause, è avvenuto dopo le 22 locali presso le strutture federali situate accanto al ponte internazionale di Laredo, sul confine con gli Stati Uniti.

incendio in un centro per migranti in messico

Secondo autorità locali, citate dai media, l'incendio si è sviluppato dopo che un gruppo di circa 71 migranti che erano stati fermati nelle strade della città sono stati portati nel centro. Non è stata resa nota la nazionalità delle vittime.

Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha detto da parte sua che l'incendio è stato appiccato dai migranti che protestavano contro la loro imminente deportazione.

incendio in un centro per migranti in messico 3

"Presumiamo che abbiano saputo che sarebbero stati espulsi e che, per protesta, hanno messo dei materassi alla porta del centro di accoglienza e gli hanno dato fuoco, senza immaginare che questo avrebbe causato questa terribile disgrazia", ha indicato il presidente durante la sua quotidiana conferenza stampa.

incendio in un centro per migranti in messico 2 incendio in un centro per migranti in messico 1 incendio in un centro per migranti in messico 5